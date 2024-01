BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 03/01/24

De Lijn vraagt de regering het investeringsbudget van de vervoersmaatschappij te verdubbelen naar zo’n 600 miljoen euro. Dat extra geld is nodig om de vloot te vergroenen en het aanbod te vergroten, zo staat in haar verkiezingsmemorandum. De Lijn is ook hoofdaandeelhouder van autodeeldienst Cambio, die dit jaar z’n 20ste verjaardag viert, na recordjaar 2023. Er zijn vorig jaar bijna 690.000 tweedehandsauto’s verhandeld. Dat betekent een groei van de tweedehandsmarkt met ruim 7 procent! Het Chinese BYD wil over 5 jaar minstens 10.000 elektrische wagens verkocht hebben in ons land. Ambitieuze plannen, maar het merk heeft in amper 14 maanden al 9 showrooms in ons land. Kanaal Z bezocht de nieuwste dealer Vandecasteele in Kortrijk. China is trouwens nu al de grootste auto-exporteur ter wereld geworden, door Japan voorbij te steken. China zette de voorbije jaren volop in op elektrische voertuigen, terwijl Japan bleef vasthouden aan hybride en waterstofauto’s. Maar er zijn nog redenen waarom China de rest van de wereld het nakijken geeft! De Europese Unie heeft het Russische Alrosa, de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld, toegevoegd aan de sanctielijst. Supermarktketen Jumbo wil over 2 jaar 50 winkels hebben in ons land. Vandaag zit de Nederlandse retailer aan 33 vestigingen. ’t Is 3 januari en dan starten traditioneel de winterkoopjes. Maar jaar na jaar neemt de interesse van de consument af, want die heeft tal van andere mogelijkheden om met korting te shoppen. / Z-Beurs met Tom Simonts van KBC over Tesla dat niet langer de nummer 1 ter wereld is in de verkoop van elektrische auto’s, en de redenen waarom de koperprijs waarschijnlijk gaat stijgen nu de productie de toenemende vraag niet kan bijbenen.