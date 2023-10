BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 27 oktober

Veel herstructureringsnieuws in deze uitzending: bij textielgroep Sioen in Moeskroen gaat de divisie technische garens dicht. Negenenzeventig banen staan op de tocht. Ook bij drukpersenbedrijf Xeikon in Lier zijn er jobs bedreigd. De uitzendsector wil solliciteren eenvoudiger maken en lanceert daarom Work-ID, een nieuw digitaal paspoort waarin je alle werkgerelateerde documenten kunt samenbrengen. De regering is van plan groene investeringen tot 40 procent aftrekbaar te maken voor bedrijven. Fiscaal expert Michel Maus plaatst daar vraagtekens bij. Europa zal een derde van zijn autoproductie verliezen aan China. Dat voorspelt industrieel Guido Dumarey in Trends Talk. De Chinezen hebben immers een voorsprong in de productie en verkoop van elektrische auto’s. En die halen we niet gauw in. In Z-Beurs blikken we met Philippe Gijsels terug op de handelsweek. Het was er een met stevige marktbewegingen. Ook de techreuzen werden grondig getest.