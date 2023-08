BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 25 augustus

.Er is al voor ruim 4 miljard euro ingetekend op de nieuwe staatsbon. De uitgifte ervan stevent dus af op een ongezien succes. Jean Deboutte, de topman van het Agentschap van de Schuld, is onze studiogast. Met hem hebben we het ook over het ondertussen gedichte datalek op de overheidswebsite www.destaatsbons.be. We steken de plas over, richting Wyoming in de VS. Daar komt elk jaar een select kransje centraal bankiers en academici samen. Wat heeft Jerome Powell gezegd, de voorzitter van de Federal Reserve? Onze analist Philippe Gijsels zorgt voor duiding. We zijn ook gaan praten met Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, die op bezoek is in Brussel. De man probeert hier investeerders aan te trekken die Oekraïne kunnen helpen heropbouwen. Door wat er nu allemaal in Rusland gebeurt, zou de oorlog wel eens sneller voorbij kunnen zijn dan we verwachten, zegt Klitsjko. Rond uw kopje koffie op kantoor woedt een echte strijd, zo blijkt. De Europese marktleider Selecta heeft deze zomer al 1000 nieuwe koffiemachines geïnstalleerd. De inzet is veel meer dan uw bakje troost.