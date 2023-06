BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 23/06/23

De privésector in Europa groeit niet meer. De krimp van de industrie verergert, terwijl nu ook de groei in de dienstensector begint af te kalven. Marktenstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis geeft toelichting. Brussels Airport krijgt een nieuw opleidingscentrum: “Aviation Talent Hub”. Bedrijven die actief zijn op de luchthaven kunnen er personeel, jobstudenten en werkzoekenden trainen. De files op Vlaamse hoofdwegen blijven aanzwellen: in mei is bijna het historisch record geklopt. 3M legt in de V.S. omgerekend ruim 11 miljard euro op tafel om een aantal rechtszaken te schikken over de vervuiling van drinkwater door PFAS. Verzekeraars en de regering zijn de discussie opgestart over schade bij natuurrampen. Het gaat om wie moet opdraaien voor welk deel van de vergoedingen.Veel energiebedrijven zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de Belgische overwinstbelasting. Siemens Energy maakt een record-koersval van 37 procent op de beurs van Frankfurt, door torenhoge herstelkosten bij dochterbedrijf Gamesa, dat windmolens bouwt. De keten Martin’s Hotels gaat de restanten van een 19e-eeuws gasthuis in Leuven ombouwen naar een hotel met restaurant. / Z-Beurs met Philippe Gijsels over de Britse inflatie en het Amerikaanse rentebeleid; en over de rally in artificiële intelligentie.