BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 19 januari

De Belgische siliconenreus Soudal neemt de Italiaanse lijmproducent Durante Adesivi over. Het gaat om de grootste overname in z’n geschiedenis. Dirk Coorevits, CEO van Soudal, licht de overname toe in de studio van Z-Nieuws. De regering vindt maar geen compromis over de belasting op bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. Die dreigt fors te stijgen door de onverwacht snelle opmars van elektrische auto’s. We leggen het mechanisme voor u uit! Een op de vijf werknemers heeft een koopkrachtpremie gekregen, zegt loonberekenaar SD Worx. Voor het eerst zijn meer elektrische dan klassieke fietsen verkocht in ons land. We trekken naar Velofollies voor de trends in de fietssector. Zo zijn de gravel bike en de longtail fiets opvallende stijgers. Tata Steel trekt de stekker uit twee kolengestookte hoogovens in de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zullen 2.800 banen verloren gaan. De Amerikaanse voorverkoop is gestart van de Apple Vision Pro. Vanaf 2 februari volgt dan de verkoop in de winkels. Belgische start- en scale-ups in de techwereld leveren topkwaliteit maar stappen vaak veel te laat af op grote, buitenlandse financiers. Dat zegt topinvesteerder Jürgen Ingels, dit weekend in Trends Talk. / Z-Beurs met Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Gijsels wikt en weegt de kans op fiscale en monetaire stimulus in China, met een Chinese beurs die naar een historisch dieptepunt is afgegleden. En hij schat de impact in op de Westerse markten, mocht die stimulus er uiteindelijk komen. Welke alternatieven zijn er tenslotte voor beleggers die niet meer in China geloven?