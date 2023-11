BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 17/11/23

De staatsbon die België eind november uitgeeft, zal een fors lagere rente krijgen: rond de 2,6 procent bruto op 5 jaar. En dat zonder fiscaal voordeel. Maar met een markt die dalende rentes verwacht, kan het toch een interessante belegging zijn, vindt de directeur van het Agentschap van de Schuld. Volgend jaar komt er mogelijk wél opnieuw een staatsbon met een looptijd van 1 jaar en een verlaagde roerende voorheffing. Dat heeft Minister van Financiën Van Peteghem vandaag gezegd voor onze camera. Hij blijft erbij: de staatsbon is een goed product om de concurrentie tussen de banken aan te wakkeren. Dat vindt ook Steven Vanackere, voormalig politicus voor CD&V en nu vicegouverneur van de Nationale Bank, in Trends Talk. Zelfs als je rekening houdt met het grote aantal woonkredieten aan vaste, lage rentevoet, kunnen de banken gerust meer rente geven op spaarrekeningen zegt Vanackere. Zowat twee op de drie Vlaamse kmo’s willen wel tijd en geld investeren in innovatie, maar amper de helft doét het ook. Unizo pleit daarom voor innovatievouchers, naar het voorbeeld van het Brussels Gewest. Uit een bevraging van hr-dienstverlener SD Worx blijkt dan weer, dat bijna één op de vijf Belgen overweegt om een eigen zaak te starten. We zitten daarmee in de Europese kopgroep. Het cabinepersoneel van Brussels Airlines dreigt met een staking in de kerstvakantie. Reden zijn de hoge werkdruk, maar ook het terugdraaien van looninleveringen die het personeel heeft gedaan tijdens de pandemie. Bij Starbucks in de VS is al wel gestaakt, nét op de dag dat de koffieketen daar het meeste omzet moet draaien: op Red Cup Day, een promotiedag. Ook hier voor een beter loon, betere werkomstandigheden en dat Starbucks eindelijk de vakbond erkent. Amazon gaat vanaf volgend jaar auto’s van Hyundai verkopen in de V.S. Maar de autodealers worden toch niet helemaal aan de kant geschoven. Morgen veilt Sotheby’s een fles van de Schotse whisky Macallan uit 1926. Een fles uit een beperkte oplage, die tientallen jaren heeft gerijpt op eikenhouten vaten, met een waarde ver boven het miljoen pond! / Z-Beurs met Philippe Gijsels over het Tafelbergscenario dat van tafel geveegd lijkt, de waarschuwing van Wal-mart over dalende consumptie en de opmerkelijke ontmoeting tussen Joe Biden en Xi Jinping.