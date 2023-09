BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 15/09/23

In Vilvoorde opent de gloednieuwe Innovatiecampus van Living Tomorrow. Via ‘digitale tweelingen’ van onszelf, onze auto, ons huis, kantoor of zelfs onze stad kunnen we ervaren hoe we zullen leven, wonen en werken in de toekomst. Joachim De Vos, mede-voorzitter en mede-eigenaar van Living Tomorrow, geeft meer uitleg in de studio. De Vlaamse regering maakt een waarborg vrij van 250 miljoen euro voor chemiebedrijf Ineos. Ze staat daarmee garant voor het overbruggingskrediet van 400 miljoen, dat de Britse chemiereus nodig heeft nu de bouw van zijn ethaankraker in de Antwerpse haven stilligt. In de Amerikaanse auto-industrie breekt een historische staking uit. Nooit eerder legden arbeiders bij drie grote autofabrikanten tegelijk het werk neer. Het sociaal conflict draait rond meer loon en werkzekerheid. In Z-Beurs kijkt econoom Luc Aben naar de beursreactie op de rentepiek van de ECB. Hij blikt ook vooruit naar de rentevergadering van de Federal Reserve, die volgende week gepland staat.