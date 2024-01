BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 12 januari

De Houthi’s zinnen op wraak na de Amerikaans-Britse bombardementen in Jemen. De explosieve situatie in het Midden Oosten kan een cascade aan economische gevolgen in gang zetten. Philippe Gijsels licht dit voor ons toe. Na een jarenlang embargo mag er opnieuw Belgisch varkensvlees naar China geëxporteerd worden. Premier De Croo bereikt hierover een akkoord tijdens z’n tweedaags staatsbezoek aan het land. En we blijven in China want voor het eerst in zeven jaar is de Chinese uitvoer gedaald. De uitvoer van de op één na grootste economie ter wereld is in 2023 op jaarbasis gekrompen met 4,6 procent. Niet alleen de Chinese exportmarkt staat onder druk, ook de binnenlandse vraag daalt. In die mate zelfs dat het land nu al drie maanden op rij kampt met deflatie. Van Hool antwoordt subtiel op alle kritiek van de voorbije dagen. Ze kunnen het wél, zo bewijst een nieuw contract met het Nederlandse Qbuzz voor z’n batterijbus. Eén op de drie particulieren staat klaar om dit jaar een andere auto te kopen. Dat is een pak meer dan de twee vorige jaren, zo meldt sectorfederatie Traxio, op basis van een bevraging. In Trends Talk is komend weekend Hendrik Van de Velde te gast. Een ervaren diplomaat, die de voorbije twee jaar het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie coördineerde. Syndici, dat zijn de beheerders van de gemeenschappelijke delen in appartements-gebouwen, vragen een basis-bankdienst voor mede-eigendommen. Vanaf zaterdagochtend 5 uur staken de piloten van Brussels Airlines, en dat de hele dag. Dat hebben de vakbonden bekendgemaakt. Topdokter Maurice Mommaerts van de VUB heeft een gebits-prothese ontwikkeld voor patiënten die te weinig kaakbeen hebben voor klassieke implantaten. De weg naar commercialisering ligt nu open. Net nu de markten bij de start van het nieuwe jaar hoopten op een geleidelijke terugkeer van de normaliteit van zowel inflatie als rentevoeten stapelen de geopolitieke problemen zich op. Waaraan mogen we ons de komende tijd verwachten? Philippe Gijsels waagt zich -voorzichtig- aan enkele voorspellingen.