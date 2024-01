BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 5 januari

De Belgen hebben op de limiet nog bijna 900 miljoen inkomsten fiscaal rechtgezet, met het spreekwoordelijke mes op de keel. Makelaarsnetwerk ERA ziet de huizenprijzen voor het eerst in 10 jaar zakken, terwijl woningen nu ook langer te koop staan – CEO Johan Krijgsman deelt zijn inzichten in de studio. De terugval van onze industrie blijft aanhouden, het VBO ziet nog geen beterschap. CoopStroom neemt 45 deelwagens over van Partago en maakt debuut in Gent. In het beursgesprek bespreken we de eerste handelsweek met Philippe Gijsels, deze middag afgesloten met een sterk Amerikaans banerapport.