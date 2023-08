BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 04/08/23

Degroof Petercam komt in handen van een docher van het Franse Crédit Agricole. Wat betekent dit voor de grootste private bankier van het land? Een Gents gamebedrijf zit achter Baldur’s Gate 3, één van de meest verkochte videogames van dit moment. BelCham, de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, wil de Belgische zakengemeenschap in de VS nog groter en diverser maken. Sophie Berben van BelCham geeft ook tips over zakendoen met Amerikanen. In het resultatenseizoen is het altijd uitkijken naar de cijfers van Apple, het grootste beursgenoteerde bedrijf. De techgigant weet zijn zwakkere iPhone-verkoop te compenseren met sterke resultaten van zijn dienstensegment. In Z-Beurs overschouwt Philippe Gijsels de week: hij heeft het over de downgrade van de Amerikaanse schuld, het verband tussen de dollar als reservemunt en reptielenbreinen en BARBIE (Bonds ARe Back In Earnest).