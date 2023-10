BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 30 oktober

De Belgische economie groeit in het derde kwartaal veel meer dan verwacht. Tegelijk daalt de inflatie in oktober naar het laagste niveau in bijna drie jaar. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België, geeft uitleg over de cijfers. Ondertussen schurkt de goudprijs opnieuw aan tegen de 2.000 dollar per ons. Goud profiteert van het conflict tussen Israël en Hamas. Net als de bitcoins overigens. We gaan er in de studio op door met Trends-collega Jef Poortmans. In Brussel hebben Oekraïense en Belgische ngo’s actiegevoerd. Ze eisen een verbod op de overslag van Russisch gas in Zeebrugge. Siemens Healthineers zet meer en meer in op medische beeldvorming vanop afstand. We zijn erover gaan praten met de nieuwe CEO van Siemens Healthineers BeLux. Er is ook nieuws van de Noord-Amerikaanse auto-industrie: al na enkele uren staking is er een ontwerpakkoord tussen de Canadese vakbond Unifor en Stellantis over hogere lonen. De Canadese arbeiders volgden het voorbeeld van hun Amerikaanse collega’s. Al heeft het daar weken geduurd voor de vakbonden en de directies van Ford, GM en Stellantis een voorakkoord afsloten over hogere lonen en betere pensioenen. In Z-Beurs kijkt Jef Poortmans naar McDonalds, die het afgelopen kwartaal beter heeft gepresteerd dan verwacht. Met dank aan de consument, die blijft consumeren. Dat consumptie de economie blijft ondersteunen, beseffen ze ook bij de Federal Reserve, waar ze deze week een rentebesluit moeten nemen. Pauzeknop of niet?