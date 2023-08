BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 21/08/23

Vlaanderen telt te veel musea. Een opmerkelijke uitspraak van de topvrouw van het KMSKA. We moeten meer gedurfde keuzes maken, zegt ze in Z-nieuws. De top van de BRICS-landen in Zuid-Afrika zet de kantelende wereldorde op scherp. De groeilanden eisen meer inspraak in de VN en willen af van de dominante dollar. De Chinese centrale bank heeft opnieuw de rente verlaagd om de slabakkende economie in het land aan te jagen. Door de afkoelende economie in China neemt ook de internationale vraag naar bouwmaterialen af en dat heeft z’n effect op de prijzen. Supermarktketen Delhaize wil af van haar dure imago en verlaagt de prijs van honderden producten. Het aantal buitenlandse artsen in ons land is op elf jaar tijd verdubbeld. Steeds meer Vlaamse werknemers laten zich bijscholen, of zelfs helemaal omscholen. Het aantal werknemers dat Vlaams Opleidingsverlof neemt, zit in de lift. In het beursgesprek met Ilse De Witte: het Ierse bouwmaterialenbedrijf Kingspan ziet de orders weer langzaam aantrekken en de spercialist in cybersecurity Palo Alto Networks klopt alle prognoses.