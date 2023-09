BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 18 september

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium stopt met haar passagiersvluchten en vraagt bescherming tegen haar schuldeisers. We vragen aan een luchtvaartexpert wat er is foutgelopen. Er is ook overnamenieuws: Duvel Moortgat koopt de Franse brouwerij Brasserie du Mont Blanc over. In de badkamersector neemt het Duitse Villeroy & Boch dan weer zijn Belgische sectorgenoot Ideal Standard over. De Gentse kmo The Arena Group baat voetbalstadions uit buiten de wedstrijduren. Een verdienmodel waar nu ook in Nederland belangstelling voor is. In Z-Beurs besteden we aandacht aan de stijgende olieprijs. In drie weken is het zwarte goud al elf procent duurder geworden. Het aandeel van de Noorse chipgroep Nordic Semiconductor keldert. We bekijken in welke mate dit afstraalt op de rest van de chipsector.