BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 17/07/23: Turbo op Argenx

Er werd lang naar uitgekeken en Argenx kan nu uitpakken met sterke onderzoeksresultaten voor zijn geneesmiddel Vyvgart, om de zeldzame zenuwziekte CIDP te behandelen. Z-Nieuws spreekt CEO Tim Van Hauwermeiren. In de studio geeft Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis duiding bij de beurswaarde van Argenx. Proximus neemt een meerderheid in het Indiaas cloud-bedrijf Route Mobile en wordt zo een wereldspeler in digitale communicatie. Het prestigieus hotel La Réserve in Knokke heropent de deuren. Het is het eerste vijfsterrenhotel aan de Belgische kust. De NMBS onderzoekt een groot contract van haar CEO Sophie Dutordoir met een bevriende consultant. De Chinese economie groeide in het voorbije tweede kwartaal trager dan verwacht. In het beursgesprek leggen we het aandeel van de Zwitserse luxegroep Richemont onder de loep.