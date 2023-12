BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 11/12/23

Het nieuwe Syensqo maakt een sterk debuut op de Brusselse beurs met een koerssprong van 14 procent, terwijl beleggers het oude Solvay dumpen. We gaan langs bij beurskenner Wim Hoste van KBC voor duiding. Hij ziet een koopkans in het afgestrafte Solvay. DEME mag Oxagon uitbaggeren, de haven van de nieuwe metropool Neom in Saoedi-Arabië. Volgens de Nationale Bank zal de Belgische economie dit kwartaal met 0,3 procent groeien. Bij luierproducent Ontex in Buggenhout is voor de derde dag op rij gestaakt, nadat het bedrijf 26 ontslagen aankondigde. De vakbonden vrezen een grotere herstructurering en eisen een afvloeiingsplan. De helft van de zelfstandigen vindt z’n job werkbaar, maar ondernemers mèt personeel kampen wel met veel stress. Unizo-topman Danny Van Assche vraagt daarom een gezondheidsbudget voor ondernemers. In onze studio legt hij uit wat Unizo daarmee bedoelt. Carrefour lanceert in Frankrijk een zogeheten ‘koopkrachtgarantie-verzekering’. Die moet ervoor zorgen dat mensen bij de supermarktketen kunnen blijven winkelen als ze geldzorgen hebben wegens ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Het iconische Macy’s, bekend van z’n shopping centers, krijgt een overnamebod van twee investeringsfirma’s. Het aandeel wint daardoor 16 procent. Vlaanderen grijpt z’n kans om de Europese agenda mee te bepalen tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Strengere regels rond staatssteun voor bedrijfsinvesteringen is één van de belangrijkste eisen. / Z-Beurs met Erik Joly van ABN Amro over de magere interesse van beleggers voor de recentste Staatsbon (amper 42 miljoen euro opgehaald) en een vooruitblik op de rentevergaderingen van de Fed en ECB deze week.