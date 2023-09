BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 11/09/23

Europol dringt aan op meer financiële onderzoeken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In 2020 en ’21 is in de EU voor ruim 4 miljard euro aan activa in beslag genomen. Dat lijkt veel, maar is amper 2 procent van de geschatte winsten van criminele organisaties. De nieuwe Bpost-topman, Chris Peeters, zou tot 1,2 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen. Het gaat om een basisloon van 585.000 euro, aangevuld met bonussen. Marktconform, zegt verloningsspecialist Xavier Baeten. De Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft het internationale certificaat van Top Employer ontvangen. Wat dit betekent en hoe Infrabel deze erkenning gaat gebruiken om extra personeel aan te trekken, vertelt HR-directeur Nico Van Wijk in de studio. De Belgische economie houdt voorlopig stand en zal in het derde kwartaal met 0,2 procent groeien. Dat voorspelt de Nationale Bank. Ook de Europese Commissie waagt zich aan voorspellingen over groei. Die zal dit jaar nog maar 0,8 procent bedragen in de eurozone. In Z-Beurs legt analist Danny Reweghs uit waarom het Luikse farmabedrijf Mithra een brief naar zijn aandeelhouders heeft gestuurd. Hij heeft het ook nog over vastgoedontwikkelaar Atenor en autobouwer Tesla.