BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 31/08/23

De inflatie in de eurozone daalt niet meer. Dat zet druk op de ECB om de rente tóch verder op te trekken. Beursexpert Kris Kippers wikt en weegt de kansen op bijkomende renteverhogingen. De Franse regering is al deels geslaagd in haar missie om de oplopende voedingsinflatie in te tomen: ze heeft een akkoord bereikt met sommige voedingsbedrijven en de grote winkelketens om de prijzen van 5.000 basisproducten te bevriezen. Voor de banken is de stijgende rente een zegen, zo blijkt ook uit de sterke halfjaarcijfers van Argenta. Eén op de vijf Belgen kan niet zonder cash geld. Dat blijkt uit een dossier van ons magazine Trends deze week. Daarom gaat Batopin de uitrol van z’n bankneutrale automaten versnellen. Het Waalse IBA, gespecialiseerd in protonbestralingen voor kankerbehandeling, heeft in de eerste jaarhelft 27 miljoen euro nettoverlies geleden. Op X, het voormalige Twitter, kondigt eigenaar Elon Musk aan dat gebruikers binnenkort kunnen telefoneren en videochatten met de applicatie. Een volgende stap in de richting van zijn “super-app”, leggen experts uit. De Chinese projectontwikkelaar Country Garden heeft bijna 7 miljard dollar verlies geleden in de eerste jaarhelft. Het bedrijf slaagt er niet meer in om sommige leningen af te lossen. De malaise in de vastgoedsector weegt op de hele economie, vertelt Frank Vranken. De Chinese autobouwer SAIC heeft het eerste van 12 nieuwe, gigantische vrachtschepen in gebruik genomen om wagens te exporteren naar Europa. Bij grootwarenhuis-keten Seibu in Tokio is een staking uitgebroken, de eerste in ruim 60 jaar! Uit bevragingen van de Antwerp Management School blijkt dat meer dan de helft van de werknemers de druk op het werk als té hoog ervaart. En die hoge werkdruk is ook de belangrijkste oorzaak van stressgerelateerd ziekteverzuim. / Z-Beurs met Kris Kippers over de CEO-wissel bij Recticel en de halfjaarcijfers van de holding Ackermans & van Haaren, met focus op Bank Delen en Bank van Breda.