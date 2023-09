BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 21/09/23

Een West-Vlaams techbedrijf geeft zijn exporttrofee terug aan de Vlaamse regering. Zo protesteert het tegen de rechtsonzekerheid die is ontstaan door de hoogspanningsverbinding Ventilus. Die zou boven het bedrijf lopen. Maar over een compensatieregeling heerst nog steeds onduidelijkheid. De federale regering moet ruim 800 miljoen euro extra saneren om haar Europese beloftes na te komen. Dat staat in een rapport van het Monitoringcomité. Belangrijk voor de begrotingsbesprekingen die eraan komen. De Europese regeringen hebben bijna 650 miljard euro uitgegeven aan energiesteun voor bedrijven en gezinnen. Een manier om voor hen de stroomfactuur enigszins betaalbaar te houden. Maar zo’n massale steun geven we de komende periode beter niet meer, vindt de branchevereniging van de Europese stroomindustrie. In Charleroi is een fabriek opengegaan waar gebruikte petflessen gerecycleerd worden tot nieuwe plastic flessen. De kringloop voor de recyclage van petflessen is dus rond. De Britse centrale bank laat de rente onveranderd, na veertien opeenvolgende verhogingen. De Amerikaanse Federal Reserve deed eerder hetzelfde, maar bevestigde ook dat ze van plan is de rente in november of december nog op te trekken. In Z-Beurs bekijken we wat de impact is van het Amerikaanse rentebesluit op de techbedrijven.