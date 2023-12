BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 14 december

.De ECB houdt de rente opnieuw ongewijzigd, maar droomt nog niet van renteverlagingen. FED-voorzitter Jerome Powell doet dat wel. Hij hint op een renteverlaging richting 4,6 % eind 2024. Ken Van Weyenbergh, analist bij Candriam, licht de belangrijke rentevergaderingen toe in de studio. Het personeel van Vdk legt de bankierseed af, een primeur voor ons land. Piet Vandendriessche, gewezen topman van consultancybedrijf Deloitte, wordt CEO van Belgische Voetbalbond. Een gunstigere werkomgeving is cruciaal om oudere werknemers langer aan de slag te houden. Dat besluit de Nationale Bank na een onderzoek. De verzekeringstak van Belfius brengt via dierenwinkelketen Tom&Co een huisdierenverzekering op de markt. Na lang wachten, lanceert Meta zijn sociale netwerk Threads in de EU. De ultieme kans voor Zuckerberg om X van Elon Musk de loef af te steken. De marketingmachine van Tomorrowland verovert toeristenstad Barcelona. De immersieve, audiovisuele tentoonstelling “The Great Library of Tomorrow” opent er morgen de deuren. Onze beursgast Ken Van Weyenberg geeft enkele concrete beleggingstips na de belangrijke rentebesluiten van de Federal Reserve en de ECB.