BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 14/09/23

.De ECB verhoogt de rente voor de 10e keer op rij naar een recorpeil van 4%. Beleggers hopen dat de piek van de rentecyclus nu bereikt is. Ekopak neemt sectorgenoot Global Water & Energy over en verdubbelt in omvang. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is het eerste containerschip op groene methanol gedoopt. China reageert verontwaardigd op het onderzoek dat Commissievoorzitter von der Leyen wil voeren naar de subsidiëring van elektrische auto’s. De CEO van Agoria neemt dan weer de onderlinge subsidiewedloop tussen de Europese lidstaten op de korrel. Dat is ook het coververhaal van Trends magazine deze week. Trends journalist Jozef Van Gelder zit in de studio. In Brussel is vandaag de rechtszaak in beroep gestart van de vzw Klimaatzaak. Klimaatzaak vraagt -samen met ruim 58.000 mede-eisers- dat de rechter de bevoegde overheden bindende klimaatdoelstellingen oplegt. Mediahuis stapt uit TV Limburg en wil ook de banden met andere regionale zenders doorknippen. Retailers gaan nauwer samenwerken met Belgische wijnbouwers nu de vraag naar Belgische wijn stijgt. De Britse chipontwerper Arm maakt een feestelijk debuut op de Amerikaanse Nasdaq-technologiebeurs. In het beursgesprek met Kris Kippers: de impact van de overname van waterzuiveraar GWE op de beurskoers van Ekopak, het Gentse Medtechbedrijf Sequana Medical boekt vooruitgang met alfapump dat overtollig vocht aftapt en ARM zorgt voor dé beursgang van het jaar op Wall Street.