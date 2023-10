BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 12 oktober

De afkoeling van de vastgoedmarkt in Vlaanderen zet zich door. Amerikaanse belastingdienst wil bijna 29 miljard dollar van Microsoft. De voormalige Formule1-baas Bernie Ecclestone is veroordeeld voor fiscale fraude. Fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx pleit in onze studio voor het behoud van de fiscale amnestie nu het einde van de fiscale regularisatie in zicht is. Advocatenbureau Faros uit Machelen legt juridisch vakjargon simpel uit via poppenkast. Voedingsbedrijf Puratos investeert 120 miljoen euro in eerste koolstofneutrale chocoladefabriek in Aalst. Ineos vraagt nieuwe, gewijzigde vergunning aan voor ethaankraker in Antwerpse haven. Ikea België heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug, met een recordomzet van 1,2 miljard euro. De Amerikaanse inflatie bleef in september stabiel op 3,7 procent, terwijl economen een lichte daling hadden verwacht. De strijd voor meer loon in de Amerikaanse auto-industrie breidt uit naar de grootste fabriek van Ford in de VS. In het beursgesprek met Ken Van Weyenbergh: de specialist in apothekersbereidingen Fagron springt boven de lat en reclamegroep Publicis verhoogt de omzet-en winstprognose voor dit jaar.