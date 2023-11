BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 9 november

D’r is te weinig concurrentie tussen de Belgische banken. Dat bevestigt nu ook de concurrentiewaakhond. De regering overweegt daarom de getrouwheidspremie af te schaffen. En klanten zouden hun rekeningnummer moeten kunnen meenemen als ze overstappen naar een andere bank. Minister Van Peteghem bevestigt: er komt een nieuwe Staatsbon in december! Het succes van de vorige heeft een grote impact op de netto rente-inkomsten van KBC. De bankverzekeraar verlaagt z’n verwachtingen voor dit jaar, zegt topman Johan Thijs voor onze camera. Koekjesfabrikant Lotus Bakeries en bierbrouwer Duvel Moortgat stappen mee in het bomenproject van de Colruyt-groep in Congo. Flanders Make opent z’n derde innovatiecentrum, deze keer in Kortrijk. Bedrijven kunnen daar in realistische omstandigheden innovaties. Flanders Make mikt vooral ook op KMO’s, want alleen zo kunnen ze competitief blijven. De rechtszaak tussen de Europese Commissie en Apple moet opnieuw overgedaan worden, vindt de advocaat-generaal van het Europese Hof. Het gaat om een belastingclaim van liefst 14 miljard euro. De iPhone 15 is het goedkoopst in de VS en het duurste in Turkije: het prijsverschil bedraagt meer dan 1.000 euro! China heeft af te rekenen met deflatie oftewel negatieve inflatie: de consumptieprijzen zijn er in oktober met 0,2% gedaald op jaarbasis. Feest in Hollywood want de acteursstaking lijkt voorbij! De studio’s beloven een loonsverhoging en een deel van de streaminginkomsten. / In Z-Beurs komt Siddy Jobe van Econopolis langs om de analistendag van betaalspecialist Adyen te bespreken. Het aandeel herstelt meer dan 30 procent na sussende taal van het management. Ook de resultaten van entertainmentreus Disney komen aan bod.