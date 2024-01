BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 23/01/24

Biotechbedrijf Protealis tankt 22 miljoen euro aan kapitaal bij om meer peulgewassen te ontwikkelen en te commercialiseren. Het bedrijf heeft al twee sojarassen op de markt gebracht die ook in onze koudere streken renderen. En daar blijkt vraag naar te zijn. In de Australische outback wordt de grootste radiotelescoop ter wereld gebouwd. Die bevat ook technologie uit België. Een bedrijf uit Deinze maakt de schakelkasten voor de middenspanning. Op de markt van het kantoormeubilair is er dan weer een fusie te melden. De fabrikanten Pami en Robberechts worden één bedrijf en willen zo hun lokale positie versterken en internationaal groeien. Duitsland staat aan de vooravond van een zesdaagse spoorstaking, de langste ooit bij onze Oosterburen. Economen waarschuwen dat de actie zware gevolgen kan hebben voor de al kwakkelende Duitse economie. In Z-Beurs focust Trends-collega Danny Reweghs op het Amerikaanse resultatenseizoen: Johnson & Johnson, Procter & Gamble en 3M.