BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 22 augustus

De strijd om de spaarder is nu echt losgebarsten. De eenjarige staatsbon van Van Peteghem én de nieuwe termijnrekening van Argenta brengen precies evenveel op: 2,81% nettorendement. Slaagt Financiënminister Van Peteghem in zijn opzet om de concurrentie tussen de banken aan te zwengelen? Trends-redacteur Ilse De Witte geeft meer uitleg in de studio. Premier De Croo wil dat burgers mee kunnen investeren in windmolens. Dat kan mooie rendementen opleveren, zegt hij, en het moet het draagvlak voor windmolens vergroten. De krapte op de arbeidsmarkt kent geen grenzen. Letterlijk dan. Ondernemersorganisatie VOKA wil in Mexico en India op zoek gaan naar arbeidskrachten, vooral om in te zetten in West-Vlaanderen. De maritieme sector vergroent. Het vrachtschip Pyxis Ocean vaart op windenergie dankzij grote metalen zeilen. Het aantal gameproducenten in ons land is het afgelopen jaar met maar liefst een kwart gestegen. Dat zegt de CEO van de sectorfederatie Belgian Games in een exclusief interview met onze redactie op Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld in Keulen. Ook onze beursexpert Danny Reweghs laat zijn licht schijnen op de nieuwe staatsbon, hij praat over het aangepaste overnamebod van Microsoft op game ontwikkelaar Activision Blizzard en over de beursintroductie van de Britse chipdesigner ARM.