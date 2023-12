BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 12/12/23

Na weken gepalaver is de beslissing gevallen: de regering gaat geen nieuw krantenbedelingscontract meer gunnen. In de plaats komt er een overgangsregeling van zes maanden. Daarna mogen de uitgevers zelf beslissen wie ze inhuren om hun kranten rond te brengen. Ze kunnen rekenen op overheidssteun om kranten en tijdschriften in dunbevolkte gebieden te bedelen en niet-commerciële bladen te bezorgen. Brussels Airport wil tegen 2032 tien miljoen meer passagiers vervoeren dan nu en dat zonder extra hinder voor de omwonenden. Het beperken van de overlast wordt een belangrijk criterium bij de toekenning van een nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven. Van het vliegtuig naar de trein: verschillende Europese spoorwegmaatschappijen, waaronder de NMBS, willen een nachttreinnetwerk in Europa uitbouwen. De nieuwe nachttrein tussen Berlijn en Brussel is vanochtend in de hoofdstad aangekomen. Met vertraging… In Brussel hebben duizenden vakbondsmensen uit heel Europa gedemonstreerd tegen mogelijke bezuinigingen. Die zouden wel eens snoeihard kunnen uitvallen nu de Europese begrotingsregels worden verstrakt. De haven van Antwerpen pakt uit met een wereldprimeur: de eerste sleepboot op waterstof. In Z-Beurs houdt onze huisanalist Danny Reweghs de cijfers van Colruyt tegen het licht. En op dag twee na de splitsing kijkt hij naar de koers van Solvay en Syensqo.