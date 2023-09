BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 12/09/23

De busondernemingen in ons land vragen de regering om flexi-jobs ook mogelijk te maken in hun sector. ’t Moet het schrijnende gebrek aan buschauffeurs helpen opvangen. Unizo heeft een memorandum klaar voor de verkiezingen van volgend jaar. Daarin pleit de ondernemersorganisatie onder meer voor een ‘duurzaamheidsindex’, die geen rekening houdt met prijsstijgingen van fossiele brandstoffen als gas of stookolie. Daardoor worden de lonen minder snel geïndexeerd. Een manier om de oplopende loonkosten voor ondernemingen onder controle te houden, vindt Unizo. De eerste twee delen van de nieuwe Scheldetunnel – een cruciaal element in de Oosterweelverbinding – zijn klaar. Ze zijn gebouwd in een dok in Zeebrugge. Toyota lanceert voor het eerst een auto die volledig in ons land ontwikkeld is. De nieuwe C-HR is een hybride compacte SUV, een razend populair segment in Europa. Het R&D-centrum in Zaventem maakte er de eerste ontwerpen van en ontwikkelde die volledig door tot een productieklare auto. Voor de allereerste keer kunnen we u ook een glimp laten zien van het geheimzinnige 26.000 vierkante meter grote onderzoekscentrum. Het Europees parlement heeft een scherpere doelstelling voor het gebruik van hernieuwbare energie goedgekeurd. Een interessante markt dus. Maar waarom presteert de sector dan zo slecht op de beurs? We bespreken het met analist Ken Van Weyenberg.