BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 11/07/23

De Gentse agritech-speler Aphea Bio haalt in één klap maar liefst 70 miljoen euro op. Het geld komt onder meer van de Bill & Melinda Gates Foundation en Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt. De prijs van rijst bereikt z’n hoogste peil in twee jaar. Van alle 38 landen van de OESO kent België de grootste koopkrachtstijging dankzij de automatische loonindexering. De vergrijzing maakt dat we tegen 2050 dertig procent van ons bruto binnenlands product zullen moeten spenderen aan sociale uitgaven, zoals pensioenen en gezondheidszorg. Dat staat in het nieuwste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Bud Light sleurt Stella Artois mee in zijn val op de Amerikaanse markt. Europa wil de productie van chips verdubbelen naar 20 procent van de wereldwijde vraag tegen 2030. Na de lidstaten heeft nu ook het Europees parlement met een grote meerdheid zijn fiat gegeven voor de “Chips Act”. Tegenslag voor India: Foxconn (bekend als assembleur van de iPhone) bergt zijn plannen op voor de bouw een elektronica-fabriek in India, een investering van bijna 20 miljard dollar. Particulieren zijn nog amper goed voor een derde van de autoverkoop in ons land. Reden? Nieuwe auto’s zijn te duur, vooral de elektrische modellen. / Z-Beurs met Danny Reweghs van Tends Beleggen over een stevig nieuw contract voor Rheinmetall, een positieve winstwaarschuwing van isolatiespecialist Kingspan, en luxeconcern LVMH dat een boost krijgt door stimulus in China.