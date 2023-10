BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 10/10/23

Een oplawaai voor de Limburgse economie: in Lanaken staan 550 banen op de tocht door de sluiting van papierfabriek Sappi. In het federaal parlement heeft premier De Croo zijn laatste State of the Union van de legislatuur voorgesteld. We peilen naar reacties op twee opvallende maatregelen van de regering: de uitbreiding van de flexijobs en de verhoging van de bankentaks. Gaat de spaarder die verhoging betalen? We vragen het aan Febelfin-topman Karel Baert, die in de studio zit. Het IMF verhoogt zijn verwachting over de wereldwijde inflatie volgend jaar en stelt tegelijk de economische groei naar beneden bij. In Z-Beurs focussen we op de cijfers van Mercedes en BMW, twee hoofdrolspelers in de concurrentiestrijd tussen de Europese en de Chinese elektrische auto’s. En we zien de gasprijs plots hoger spurten door een gaslek, dat mogelijk niet zo banaal is als het lijkt: sabotage?