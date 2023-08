BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 08/08/23

Vanaf 24 augustus kunnen particulieren zich inschrijven voor de fiscaalvriendelijke staatsbon op één jaar. Kan die de concurrentie aangaan met de spaarboekjes? Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld zit bij ons in de studio. Op de beurzen krijgen de bankaandelen ondertussen tikken. Beleggers rillen van de onverwachte overwinstbelasting voor banken van de Italiaanse regering. Stekkerwagens palmen meer en meer de bedrijfswagenmarkt in. Dat blijkt uit cijfers van leasingbedrijf Arval. De Chinese export kent zijn sterkste terugval sinds de uitbraak van de coronapandemie begin 2020. Maar Chinese schepen vinden wél vlot hun weg naar de wereldmarkt, zo blijkt. In Z-Beurs gaat Trends-collega Danny Reweghs dieper in op de marktreactie op de Italiaanse overwinstbelasting. En er is goed nieuws van twee farmabedrijven: het Luikse Mithra en het Deense Novo Nordisk.