BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 05/12/23

Het Vlaamse onderwijs zakt nog verder weg in de internationale Pisa-ranglijst. De kwaliteit zakt schrikbarend. De stakingsactie van de Vlaamse ambternarenbonden stremt onze scheepvaart en havens. De economische schade loopt snel op. Beyers bouwt de eerste volledige elektrische koffiebrandlijn op industriële schaal. Puur Belgische cleantech. Europa wil hormoonverstoorders weren uit speelgoed. En nog speelgoed voor volwassenen als toemaatje, met de langverwachte trailer van de “GTA VI” videogame. In het beursgesprek bekijken we de impact van een Amerikaans mega-telecomcontract op twee Europese toeleveranciers en het voorbehoud van Moody’s bij de Chinese schuldenberg.