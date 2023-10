BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 3 oktober

De Vlaamse regering laat het erg kritische stikstofadvies van de Raad van State onderzoeken door advocaten. Dat hebben de Vlaamse ministers beslist na spoedoverleg. Is het terug naar af voor het stikstofdecreet? En wat zijn de gevolgen voor de industrie, de landbouw en de burgers? Het leveren van pakjes in ons land kost de samenleving en het milieu 188 miljoen euro per jaar. Een nieuwe berekeningstool, die de meest duurzame levering aangeeft, moet die impact verminderen. Drukkerij Zenith Graphics, vooral bekend van de productie van nummerplaten, heeft een nieuwe fabriek geopend in Groot-Bijgaarden. Een investering van 10 miljoen euro. De stijgende rente begint te wegen op de huizenmarkt in de eurozone: de woningprijzen zijn in het tweede kwartaal met 1,7 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Tegelijk verliest de euro volop terrein op de dollar. In Z-Beurs heeft collega Danny Reweghs het over MDxHealth, dat stopt met zijn notering op Euronext Brussel. En het Chinese Bytedance, het bedrijf boven TikTok, koopt aandelen terug van werknemers, wat tot een lagere marktwaarde leidt. Wat betekent dit voor Boël-holding Sofina, waarvoor Bytedance de grootste participatie is? Danny Reweghs houdt ook het aandeel van Evergrande tegen het licht. De Chinese vastgoedreus noteert opnieuw op Hongkong, na een schorsing omdat de grote baas onder politietoezicht was geplaatst.