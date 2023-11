In New York gaat het er hard aan toe tijdens het fraudeproces tegen de Trump Organisation. Onder meer Donald Trump staat er terecht voor vervalsing van de boekhouding. De gewezen Amerikaanse president spreekt zelf van “een heksenjacht” en van “politieke oorlogsvoering typisch voor een bananenrepubliek”. Hij riskeert een boete van 250 miljoen dollar en een verbod om nog zaken te doen in New York.