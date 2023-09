Toyota lanceert voor het eerst een auto die volledig in ons land ontwikkeld is. De nieuwe C-HR is een hybride compacte SUV, een razend populair segment in Europa. Het R&D centrum in Zaventem maakte er de eerste ontwerpen van en ontwikkelde die volledig door tot een productieklare auto. Voor de allereerste keer kunnen we u ook een glimp laten zien van het geheimzinnige 26.000 vierkante meter grote onderzoekscentrum. Een prepark voor auto-ingenieurs.