The Arena Group, dat in ons land zeven voetbalstadions uitbaat, breidt uit naar Nederland. Het gaat nu ook in de stadions van Breda, Utrecht en Den Bosch activiteiten organiseren op dagen dat er geen voetbalmatchen zijn. Denk aan bedrijfsfeesten, seminaries of concerten. De voetbalclubs boren daarmee een nieuwe inkomstenbron aan en komen zo ook in contact met potentiële nieuwe sponsors.