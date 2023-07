De Belgische overheid test een elektronisch “neus” die kan ruiken of schepen wel de juiste brandstof gebruiken. In het Belgische deel van de Noordzee passeren elk jaar zowat 200.000 schepen. In de buurt van onze kust moeten ze overschakelen op zwavelarme scheepsdiesel, maar sommige doen dat niet. Met de huidige patrouilles is de pakkans eerder klein. De elektronische neus moet daar verandering in brengen.