De vergrijzing maakt dat we tegen 2050 dertig procent van ons bruto binnenlands product zullen moeten spenderen aan sociale uitgaven, zoals pensioenen en gezondheidszorg. Dat staat in het nieuwste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Het probleem is dat de vergrijzingskosten toenemen, terwijl er in verhouding steeds minder werkenden zijn om die kosten te dragen. Het pensioenakkoord van de regering is maar een kleine stap in de goede richting.