Het aantal fouten in de uitgaven van de Europese Commissie blijft maar toenemen, al drie jaar op rij. Dat bewijzen steekproeven van de Europese Rekenkamer. De foutenmarge bij de toekenning van Europese subsidies ligt veel te hoog. Door fraude, of door slordig opgestelde dossiers waarin bewijsstukken ontbreken of omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan.