Met bijna 21,9 miljard euro is de éénjarige staatsbon de grootste kapitaaloperatie van de Belgische overheid bij de burgers. Volgens minister van Financiën Van Peteghem is het dan ook een duidelijk signaal naar de banken: zij moeten meer rente geven, willen ze het geld van de spaarders behouden. Marketingspecialist Fons Van Dyck denkt dat de staatsbon goed op weg is om het meest succesvolle product van het jaar te worden.