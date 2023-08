BEKIJK – Sophie Berben (BelCham) : ‘Belgische business community in de VS diverser maken’

De BelCham, de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel – met hoofdkwartier in New York -, wil meer Belgische bedrijven en start-ups motiveren om ook te ondernemen in de Verenigde Staten. Dat zegt de nieuwe managing partner van BelCham, Sophie Berben, dit weekend in Trends Talk. Momenteel maken 400 Belgische bedrijven in de VS deel uit van het BelCham-netwerk. Op hun kennis en ervaring kunnen Belgische nieuwkomers in de Amerikaanse business een beroep doen.