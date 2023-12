BEKIJK – ‘Solvay is nu aantrekkelijk gewaardeerd’

Solvay heeft vanochtend een forse tuimeling gemaakt op de beurs. Het gevolg van de splitsing van het chemiebedrijf in twee ondernemingen: het klassieke Solvay en Syensqo, dat zich bezighoudt met nieuwere technologieën zoals composiet-materialen en onderdelen voor batterijen. Syensqo valt duidelijk in de smaak bij beleggers: het aandeel won 14 procent op z’n eerste handelsdag. Solvay 2.0 daarentegen ondervond dus stevige verkoopdruk. Heel wat beleggers willen de basischemie niet meer in hun portefeuille. Na deze koerscorrectie is Solvay nochtans aantrekkelijk gewaardeerd volgens sommige analisten.