De anonieme getuigenissen over wantoestanden op de werf van het nieuwe provinciehuis in Gent – van dezelfde bouwpromotor van wie twee jaar geleden in Antwerpen een school in aanbouw instortte – maakt de problematiek van de cascade van onderaannemers en het gebrek van controle daarop weer actueel. Er zijn nochtans slimme toegangssystemen, die kunnen helpen in de strijd tegen sociale fraude.