Bpost heeft straffe resultaten neergezet op z’n thuismarkt België. Tegen de verwachting in, want de online verkoop slabakt en daardoor ook de pakjesmarkt. Maar niet voor bpost, want dat wint marktaandeel. Het kan zelfs z’n prijzen verhogen! De goede Belgische prestaties compenseren zo de stevige terugval van 11 procent in de Amerikaanse e-commerce.