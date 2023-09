De sector van de dienstencheques vraagt opslag: 5 euro per cheque. Daarvan zou 1 euro naar de huishoudhulpen gaan, 2 euro naar opleiding en omkadering, en 2 euro naar de werkgevers. Het water staat veel dienstenchequebedrijven immers aan de lippen: de prijs voor de cheques is al bijna 10 jaar niet meer aangepast, terwijl de inflatie flink doorweegt in de lonen. Maar politiek lijkt er weinig animo om aan de cheques te sleutelen.