Vanochtend is de tienjaarsrente van Duitsland even door de drie procent gegaan. Die van Italië door de vijf procent. Het zijn niveaus die we al zeker tien jaar niet meer gezien hebben. In de Verenigde Staten klom de tienjaarrente zelfs boven de 4,8 procent. In meer dan 15 jaar niet meer gezien. Het besef dat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve de rente langer hoog zullen houden, dringt door. Al spelen er ook nog andere elementen.