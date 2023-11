De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair gaat voor het eerst sinds zijn beursgang in 1997 een dividend uitkeren: 35 eurocent per aandeel volgend jaar, of in totaal 400 miljoen euro. En het wordt geen eendagsvlieg, want Ryanair stelt ook een structureel dividend in het vooruitzicht. De aankondiging komt er na een uitstekend eerste halfjaar.