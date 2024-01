Bierbrouwer AB InBev heeft sinds een jaar twee robothonden van Boston Dynamics in gebruik. Ze lopen door de brouwerij van Leuven en die van Cartersville in de V.S. om defecte machines of lekken van perslucht of CO2 op te sporen. En ze doen dat blijkbaar uitstekend! Dankzij preventief onderhoud vallen de productielijnen minder vaak stil en ziet AB InBev z’n energieverbruik dalen.