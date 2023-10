Dit jaar gingen er al 12 procent méér bouwbedrijven over de kop dan in de eerste 9 maanden van vorig jaar, zo berekende Trends Business Information. Het is duidelijk crisis in de woningbouwsector, als gevolg van de stijgende rente en de hogere bouwkosten. Aannemers zien het aantal offertes fors teruglopen en verwachten ook niet gauw beterschap: 2 op de 3 bouwbedrijven voorspellen dat 2024 nog slechter wordt dan dit jaar!