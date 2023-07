In de eerste helft van het jaar gebeurden twee op de drie inschrijvingen van nieuwe auto’s in ons land door bedrijven of zelfstandigen. De particulier tekent maar voor een derde van de verkoop meer. Dat de particuliere autokoper het laat afweten heeft veel te maken met de prijs van een nieuwe wagen, zeker van een elektrisch exemplaar. Als hij toch koopt is dat zeer prijsbewust: in de top vijf van meest populaire modelen zitten er drie van budgetmerk Dacia.