In een wel erg grote feestzaal, in Paleis 12 van Brussels Expo, viert telecomoperator Orange vandaag zijn huwelijk met de Waalse kabeloperator VOO. Alle 3.000 werknemers zijn uitgenodigd op het feest. Het huwelijk tussen de twee is al eind 2021 aangekondigd, maar pas sinds vorige week is het officieel rond. Van een uitdager worden we nu een leider op de Belgische markt, zo klinkt het vol zelfvertrouwen.