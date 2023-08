BEKIJK – Oppositie blijft op zijn honger zitten in Ineos-dossier

In het Vlaams Parlement blijft de oppositie met vele vragen zitten over de waarborgregeling voor de nieuwe ethaankraker, die de Britse chemiereus Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen, maar waarvan de omgevingsvergunning vernietigd is. De commissie Economie was vervroegd bijeen om hierover meer verduidelijking te krijgen. Maar door vertrouwelijkheidsclausules in de afspraken met Ineos kregen de parlementsleden maar een deel van de informatie. Ook het spoedoverleg eind juli tussen Ineos-baas Jim Ratcliffe en de overheid kwam ter sprake.